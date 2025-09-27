Экс-вратарь миланского «Интера» Фрей назвал Льва Яшина лучшим российским футболистом всех времен

Бывший вратарь миланского «Интера» Себастьян Фрей охарактеризовал Льва Яшина как лучшего российского футболиста всех времен. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Legalbet .

Спортсмен назвал Яшина идолом и примером для многих вратарей в мире.

«Он был лучшим из лучших. Не зря же в его честь назвали трофей, который вручают лучшему голкиперу сезона. Тем более Яшин — это единственный вратарь, который стал обладателем „Золотого мяча“», — отметил Фрей.

Футболист также выделил другого российского вратаря — Рустама Дасаева, назвав его одним из лучших голкиперов мира своего времени.