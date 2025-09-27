Экс-вратарь миланского «Интера» Фрей назвал Льва Яшина лучшим российским футболистом всех времен

Бывший вратарь миланского «Интера» Себастьян Фрей охарактеризовал Льва Яшина как лучшего российского футболиста всех времен. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на  Legalbet.

Спортсмен назвал Яшина идолом и примером для многих вратарей в мире.

«Он был лучшим из лучших. Не зря же в его честь назвали трофей, который вручают лучшему голкиперу сезона. Тем более Яшин — это единственный вратарь, который стал обладателем „Золотого мяча“», — отметил Фрей.

Футболист также выделил другого российского вратаря — Рустама Дасаева, назвав его одним из лучших голкиперов мира своего времени.

