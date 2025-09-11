Экс-тренер «Зенита» Петржела одобрил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал инициативу главы Минспорта России Михаила Дегтярева, предложившего сократить количество легионеров в футбольных клубах Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

Петржела уверен, что такая мера поддержит молодых российских футболистов и улучшит уровень национальной сборной.

Министр анонсировал постепенное введение нового правила, согласно которому число игроков-иностранцев сократят сначала до восьми, а к 2028 году — до пяти одновременно выходящих на поле. Действующий лимит позволит командам иметь до восьми легионеров на поле.

Новый порядок должен повысить шансы отечественных талантов проявить себя в элитных клубах, подчеркнул Петржела.