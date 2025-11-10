Экс-тренер «Томи» Непомнящий заявил, что Станкович не до конца осознает масштабы работы в «Спартаке»

Специалист, по мнению Непомнящего, не до конца осознает масштаб работы в одном из самых популярных клубов России и возможные провокации в свой адрес.

«Станкович как мужчина, великий футболист, игравший в больших командах, провоцирует своим поведением и болельщиков, и руководство, и, конечно, журналистов. Это происходит не потому, что он плохой тренер, а просто не понимает, где находится. Какой смысл держать человека на этой должности?» — отметил Непомнящий.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не рассматривать эпизод с флэш-интервью Станковича после матча пятнадцатого тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Основанием для такого решения стало отсутствие обращений по данному инциденту. Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста о судействе, обвинив репортера в провокации и выразив свое недовольство в грубой форме.