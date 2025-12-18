Экс-тренер «Севильи» Черышев назвал Кисляка и Батракова главными претендентами на трансфер в Европу

Бывший наставник «Севильи» Дмитрий Черышев в интервью сайту Metaratings.ru выделил полузащитников «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка как главных кандидатов на трансфер в Европу.

По мнению специалиста, оба футболиста показывают стабильную игру и регулярно забивают голы в Российской Премьер-Лиге. По оценке портала Transfermarkt, каждый из них оценивается минимум в 20 миллионов евро. Успех второй половины сезона, согласно Черышеву, привлечет интерес зарубежных клубов.