Экс-тренер «Локомотива» Семин заявил, что Испания является главным фаворитом в борьбе за золото Евро-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «Матч ТВ» заявил, что Испания является главным фаворитом в борьбе за золото Евро-2024.

Ранее сборная Испании одержала победу над Грузией со счетом 4:1 в 1/8 финала чемпионата.

«Испания обладает более талантливыми и мастеровитыми футболистами. Победа Испании закономерна, это один из фаворитов в борьбе за чемпионское звание», — процитировал RT Семина.

В ¼ финала турнира испанцы сыграют против Германии. Матч запланирован на 5 июля.

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