Экс-тренер «Локомотива» Семин счел необъективными результаты опроса о футболе в РФ

Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что процент равнодушных к футболу россиян вырос до 77% в 2024 году. Свое мнение по этому поводу высказал бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин в беседе с RT .

По его словам, результаты исследования не являются объективными. Их вырвали из общего контекста, пояснил наставник.

«Популярность российского футбола никогда не упадет! Люди любят эту игру», — заявил Семин.

Он также отметил, что данный вид спорта развивается в РФ, несмотря на обстоятельства. Тренер выразил уверенность в возвращении российских спортсменов на международную арену.