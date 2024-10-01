Экс-тренер «Локомотива» Семин счел необъективными результаты опроса о футболе в РФ
Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что процент равнодушных к футболу россиян вырос до 77% в 2024 году. Свое мнение по этому поводу высказал бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин в беседе с RT.
По его словам, результаты исследования не являются объективными. Их вырвали из общего контекста, пояснил наставник.
«Популярность российского футбола никогда не упадет! Люди любят эту игру», — заявил Семин.
Он также отметил, что данный вид спорта развивается в РФ, несмотря на обстоятельства. Тренер выразил уверенность в возвращении российских спортсменов на международную арену.
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