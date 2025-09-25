Экс-тренер «Локомотива» Билялетдинов призвал команду детально проанализировать причины затянувшейся серии ничьих

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью Metaratings.ru прокомментировал серию из пяти подряд ничьих железнодорожников в Российской Премьер-Лиге, выразив убеждение, что проблема кроется не только в невезении или концентрации, но требует детального анализа каждого момента, приведшего к потере очков.

Специалист подчеркнул, что каждая ничья уникальна и обусловлена различными факторами, включая случайные события. Тренер призвал руководство и игроков серьезно подойти к разбору допущенных ошибок.

Тем не менее, Билялетдинов оптимистично настроен и полагает, что подобные исследования помогут избежать аналогичных ситуаций в будущем.

Команда после девяти туров сохраняет высокие шансы на попадание в еврокубковую зону, занимая четвертую позицию в турнирной таблице. Впереди важный поединок десятого тура, где «Локомотив» 27 сентября примет казанский «Рубин» на своем поле.