Экс-тренер «Ливерпуля» Клопп может стать наставником «Атлетико»
Бывший наставник ФК «Ливерпуль» Юрген Клопп может занять место Диего Симеоне, который сейчас выступает в качестве тренера «Атлетико». Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Relevo.
Ходят слухи, что Симоне вскоре покинет пост наставника «Атлетико». По предварительной информации, руководства клуба видит только одного кандидата на его место — Юргена Клоппа.
Напомним, он на протяжении девяти лет был наставником «Ливерпуля» и покинул клуб лишь в этом году.
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