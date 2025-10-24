Экс-тренер «Ливерпуля» Бенитес возвращается в большой футбол

Испанский специалист Рафаэль Бенитес назначен главным тренером греческого футбольного клуба «Панатинаикос», как сообщается на официальном сайте команды. Детали контракта пока не раскрываются, но по информации СМИ соглашение действует до лета 2027 года. Об этом написал KP.RU .

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», откуда он ушел в марте 2024 года. Ранее он тренировал «Валенсию», «Ливерпуль», «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл», «Интер» и «Наполи». Под его руководством «Валенсия» дважды становилась чемпионом Испании и выигрывала Кубок УЕФА, «Ливерпуль» — Лигу чемпионов и Кубок Англии, а «Челси» — Лигу Европы.

На данный момент «Панатинаикос» занимает седьмую позицию в чемпионате Греции, имея в активе девять очков.