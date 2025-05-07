Экс-тренер «Факела» Пятибратов планирует возглавить новый клуб

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов близок к возвращению в футбол. В интервью сайту Metaratings.ru он рассказал, что ведет активные переговоры с новым клубом и находится практически на финишной прямой подписания контракта.
Назвать команду Пятибратов отказался, сославшись на запрет разглашения до официального подтверждения. Ранее тренер возглавлял воронежский «Факел», оставив пост 30 марта текущего года после трех побед и тринадцати поражений в 23 матчах.
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