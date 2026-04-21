Экс-тренер «Балтики» Черевченко заявил, что у команды есть все шансы занять третье место в РПЛ

Бывший главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко в беседе с сайтом Metaratings.ru прокомментировал ничью с «Краснодаром» (2:2) в 25-м туре РПЛ.

По его словам, калининградцы доказали, что не зря занимают четвертое место, а их игра с действующим чемпионом не оставила сомнений в классе команды.

«Если немного поднажмет, займет третье место. Все шансы есть», — отметил Черевченко.

После 25 туров у «Балтики» 45 очков. 23 апреля команда сыграет с «Ахматом».