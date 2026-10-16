Экс-скаут ЦСКА Андреев оценил вероятность возвращения в футбол

Бывший спортивный директор «Оренбурга» и экс-скаут ЦСКА Дмитрий Андреев рассказал о жизни после ухода из армейского клуба и оценил вероятность возвращения к работе. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По словам Андреева, сейчас он воспитывает сына, держит себя в форме и смотрит южноамериканский футбол. Специалист отметил, что пока хочет взять паузу в профессиональной деятельности и не планирует трудоустраиваться, однако готов изучить варианты при наличии интересного предложения.

Во время карьеры игрока Андреев выступал за «Оренбург», тульский «Арсенал», «Тюмень», «Волгу», «Ладу», «Уралан» и «Жемчужину». Позже он занимал пост спортивного директора оренбургского клуба и работал скаутом в ЦСКА.