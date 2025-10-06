Экс-президент «Спартака» Червиченко заявил, что Станкович наиграл на замену еще до начала сезона

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в беседе с ИА НСН высказал мнение о необходимости изменений в руководстве и тренерском штабе клуба. По его словам, команде нужны футбольные люди в руководстве и новый тренер.

Червиченко отметил, что «Спартак» проиграл ЦСКА в 11-м туре Российской Премьер-Лиги, заняв шестое место в таблице и отставая от лидера на шесть очков. Он подчеркнул, что успехи клуба в этом сезоне не зависят от нынешнего тренера Деяна Станковича.

«Все держится на очень хорошей физической подготовке игроков и на их индивидуальных способностях. Станкович наиграл на замену еще перед сезоном. Его должны были тогда поменять, а сейчас он уже переиграл», — считает собеседник.

Также стало известно, что гендиректор «Спартака» Олег Малышев решил покинуть клуб. Однако Червиченко считает, что эта перемена может не исправить положение команды, так как новый гендиректор не является гарантией перемен к лучшему.