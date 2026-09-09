Экс-президент «Локомотива» Наумов высоко оценил дебют Мостового

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Metaratings.ru заявил, что полузащитник Андрей Мостовой станет одним из лидеров московского клуба. В воскресенье «железнодорожники» обыграли в гостях калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 благодаря голу новичка на 85-й минуте.

Мостовой перешел в команду Михаила Галактионова на правах аренды из «Зенита».

«Андрей точно станет одним из лидеров «Локомотива», потому что сегодня там таковых не видно. Даже если Мостовой не будет постоянно забивать, он очень полезен и работоспособен на поле. Это большой мастер, который связывает игру... Я немного с ним знаком, мне он очень нравится как человек и футболист», — сказал Наумов.

Экс-президент добавил, что полноценный выкуп контракта игрока станет для «Локо» отличным решением.

После семи туров чемпионата России команда набрала шесть очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице. В следующем матче москвичи сыграют в гостях с действующим чемпионом страны — петербургским «Зенитом». Встреча состоится 12 сентября и начнется в 16:15 по московскому времени.