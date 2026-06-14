Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2026

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в интервью Metaratings.ru поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. Он считает фаворитами сборные из Южной Америки.

По его мнению, преимущество будет у Аргентины и Бразилии, так как европейским командам за океаном обычно тяжело играть. Эксперт также отметил быстрый рост футбола в США.

«Да, в нашей стране тяжеловато смотреть ночные матчи... Аудитория в любом случае будет», — сказал он.

Наумов добавил, что будет следить за игроками РПЛ, но болеть ни за кого не планирует. Он любит групповой этап за смелую игру, в отличие от осторожного плей-офф.