Экс-премьер Степашин отметил, что правила победы легендарного футболиста Симоняна включали технику, желание и движение

Не стало Никиты Симоняна — легендарного футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года. О последних днях спортсмена сайту «КП Спорт» рассказал экс-премьер и большой болельщик Сергей Степашин, который поддерживал связь с Никитой Павловичем.

Собеседник отметил, что Никита Симонян был выдающимся футболистом и потрясающим человеком. Степашин также вспомнил удивительный эпизод из карьеры Симоняна: на Олимпиаде в Мельбурне-1956 Никита Павлович отдал свою медаль Эдуарду Стрельцову, который не играл в финале и не получил награды.

В последнее время Симонян плохо видел и редко посещал матчи, но его все равно любили за его футбольное мастерство и человеческие качества. Он был единственным тренером, который сделал «золотой дубль» — в 1973 году привел «Арарат» к победе в Кубке Советского Союза и чемпионате СССР.

По мнению Степашина, техника, движение и желание — вот правила победы по Симоняну.

«Техника игры в футбол — это, что было у Симоняна: мяч держать на скорости, дриблинг, удар», — добавил он.

Степашин уверен, что память о Никите Симоняне останется в сердцах болельщиков, и матчи на Кубок, которые пройдут в следующий четверг, должны быть посвящены его памяти.