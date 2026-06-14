Экс-полузащитник сборной Рязанцев назвал расширение ЧМ-2026 до 48 команд «раздуванием» турнира

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев в интервью Metaratings.ru раскритиковал новый формат чемпионата мира и поделился ожиданиями от турнира.

Футболист заявил, что будет стараться смотреть игры в прямом эфире, отметив, что летом проще вставать рано утром. Он считает, что групповой этап не будет столь любопытным, а интерес к матчам проснется лишь в плей-офф.

Рязанцев выступил против расширения числа участников до 48 команд, назвав оптимальным вариант с 32 сборными. По его мнению, решение продиктовано исключительно коммерческой выгодой. Эксперт затруднился назвать фаворитов, отметив, что на турнире будут представлены сильные команды со всех континентов.