Экс-пилот «Формулы-1» Квят примет участие в гонке «24 часа Дайтоны»

Самый успешный в истории России пилот «Формулы-1» Даниил Квят примет участие в гонке «24 часа Дайтоны» в США, которая пройдет с 23 по 26 января. Выступать 30-летний автогонщик будет за команду Lamborghini. В комментариях 360.ru удачи спортсмену пожелали другие известные российские пилоты — Михаил Алешин и Роман Русинов.

«Эта гонка настолько же крута, как и, например, „24 часа Ле-Мана“ или „24 часа Спа“ (имеется в виду трасса Спа-Франкоршам в Бельгии. — прим. ред.) Она входит в топ самых крутых гонок не только среди гонок на выносливость, но и вообще, наравне с [Гран-при] Монако или „Инди-500“. Очень круто, что наш соотечественник примет участие в этой гонке», — рассказал Алешин, ныне занимающий должность генерального директора Capital RT.

Он добавил, что когда-то сам принимал участие в этих соревнованиях на российском гоночном прототипе BR01 и даже завоевывал поул-позицию.

Русинов вышел на связь из ОАЭ, где принимал участие в гонке «24 часа Дубая» и, выиграв квалификацию, финишировал в топ-5.

«Пожелаем ему удачи и болеем за наших!» — отметил он.

Квят выступал в «королевских гонках» с 2014 по 2020 годы. Стал первым и единственным российским гонщиком, занявшим второе место на Гран-при — в 2015 году в Венгрии. Также дважды финишировал третьим.