Экс-нападающий ЦСКА Масалитин: «Спартак» мог бы взять Гарсию в аренду

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что столичный «Спартак», усилившийся нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, мог бы не покупать права на этого игрока, а взять его в аренду.

«На полгода взял, посмотрел, подойдет тебе или нет. Если все хорошо — воспользовался. А теперь, если он не заиграет, что делать? Никто его никуда за 20 миллионов евро больше не перепродаст» — сказал собеседник сайта.

Стороны заключили соглашение до конца 2028 года. Отмечается, что 27-летний футболист присоединится к команде на сборах в ОАЭ, он взял в «Спартаке» 11-й номер.

Первым клубом Гарсии за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего был греческий АЕК, за который он играл с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, забил 56 мячей и отдал 27 результативных передач. В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился восемь раз в 43 матчах.