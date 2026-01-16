Экс-нападающий ФК «Тюмень» Дмитрий Акимов ушел из жизни в 45 лет

В клубе отметили, что Акимов играл за тюменскую команду в сезоне 2002 года и оставил яркий след в истории сибирского футбола. В сообщении ФК подчеркнули, что форвард запомнился болельщикам не только результативной игрой, но и своеобразной манерой поведения.

«Ему было всего 45 лет. Мы запомним его молодым и веселым… Соболезнуем родным и близким», — поделились в футбольном клубе «Тюмень».

Акимов провел за клуб всего один сезон, но сразу стал любимцем трибун. В первом официальном матче на стадионе «Геолог» против рубцовского «Торпедо-Алттрак» он не только забил гол, но и отличился запоминающимся жестом: после забитого мяча подбежал к зрителям и продемонстрировал под игровой формой еще одну майку с надписью от руки «Я — холост!». Этот эпизод вызвал активное обсуждение в городских СМИ и среди болельщиков.