Экс-нападающий Булыкин: Сафонову необходимо ярко проявить себя в «ПСЖ»

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен». Чтобы закрепиться в команде, ему необходимо ярко проявить себя, сообщил экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин «Национальной службе новостей».

По его словам, переход Сафонова в «ПСЖ» — показатель высокого уровня футболиста. Теперь он будет играть в международных матчах, сражаться с лучшими соперниками. Даже одни только тренировки с топ-футболистами уже очень полезны для вратаря, подчеркнул Булыкин.

Отмечается, что сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату»

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте