Экс-нападающий Булыкин: Сафонову необходимо ярко проявить себя в «ПСЖ»

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен». Чтобы закрепиться в команде, ему необходимо ярко проявить себя, сообщил экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин «Национальной службе новостей».
По его словам, переход Сафонова в «ПСЖ» — показатель высокого уровня футболиста. Теперь он будет играть в международных матчах, сражаться с лучшими соперниками. Даже одни только тренировки с топ-футболистами уже очень полезны для вратаря, подчеркнул Булыкин.
Отмечается, что сумма сделки составила 20 миллионов евро.