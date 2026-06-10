Экс-капитан ФК «Пари НН» Гоцук пополнил ряды тульского «Арсенала»

Тульский клуб первой лиги «Арсенал» подписал контракт с 33-летним Кириллом Гоцуком. Уроженец Ельца выступал за нижегородский клуб с 2020 по 2025 год, а этой весной провел 12 матчей за московское «Торпедо». В «Арсенал» футболист перешел на правах свободного агента, написал сайт pravda-nn.ru .

Гоцук имеет опыт игры в турецком чемпионате, однако этот опыт нельзя назвать удачным. Зимой он вернулся в Россию.

Кроме того, стало известно о новом тренере вратарей тульского клуба. Анатолий Рожков, который в конце 90-х годов выступал за «Торпедо-Викторию» (Нижний Новгород), теперь будет тренировать вратарей «Арсенала». Ранее он работал в таких клубах, как «Крылья Советов», «Химки», «Торпедо» и «Енисей».