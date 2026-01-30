Экс-капитан «Динамо» Точилин поддержал назначение Гусева главным тренером

По словам Точилина, руководство клуба долго колебалось с выбором кандидата, а поскольку клуб уже не борется за верхние строчки таблицы, новый специалист имеет возможность проявить себя и закрепить успех.

Если эксперимент окажется удачным, Гусев останется у руля, а если нет — появится дополнительное время для подбора другого специалиста. Точилин подчеркнул, что важным фактором является знание Гусевым внутренней кухни «Динамо».