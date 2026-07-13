Экс-игрок «Зенита» Сутормин перейдет в воронежский «Факел»

Контракт рассчитан до лета 2027 года и предусматривает возможность расторжения по желанию клуба. Переход в Воронеж станет для игрока существенным финансовым компромиссом: его зарплата составит лишь треть от суммы, которую он получал в самарских «Крыльях Советов».

Прошлый сезон воспитанник московского футбола провел в Самаре. Ранее Сутормин выступал за петербургский «Зенит», а также на правах аренды защищал цвета «Сочи» и «Ростова». При этом часть своего футбольного образования игрок получил в Академии клуба из Санкт-Петербурга.