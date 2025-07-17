Экс-игрок «Зенита» Семшов назвал линию обороны ЦСКА одной из лучших в российской лиге

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в беседе с kp.ru поделился мнением о том, как изменится игра ЦСКА после смены главного тренера. Марко Николич покинул свой пост, его место занял Фабио Челестини.

По мнению Семшова, значительных изменений в тактике красно-синих не ожидается. Футюолист отметил, что несмотря на уход некоторых игроков, основные силы команды остались. Он также предположил, что схема игры «ромб» в полузащите больше не будет использоваться.

Экс-игрок «Динамо» и «Зенита» подчеркнул, что ЦСКА нуждается в высококлассном форварде, в то время как линию обороны армейцев он назвал лучшей в российской лиге.