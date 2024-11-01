Экс-игрок «Зенита» Мейра: тренер Семак мог бы возглавить лиссабонский «Спортинг»

Бывший защитник ФК из Северной столицы «Зенит» Фернандо Мейра оценил шансы тренера сине-бело-голубых Сергея Семака возглавить лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщил « Советский спорт ».

По мнению футболиста, наставник мог бы заменить в стане львов Рубена Аморима, который переходит в английский «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что Семак смог бы справиться с этой работой. Он уже выиграл много титулов. Ему бы хватило квалификации, чтобы справиться с этой работой», — высказался спортсмен.

Ранее другой российский тренер Сергей Юран заявил о готовности возглавить «Спортинг». Мейра отметил, что не может оценить его силы, добавила «Свободная пресса».