Экс-игрок ЦСКА Пономарев раскритиковал поведение легионеров в российском футболе

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Legalbet резко высказался о легионерах в российских клубах. Он считает, что многие иностранные игроки ведут себя грубо и неуважительно по отношению к местным футболистам.

«Эти сволочи совсем все уже обнаглели. Они нас ни во что не ставят и приезжают сюда зарабатывать сумасшедшие бабки», — привел его слова сайт RT.

Пономарев подчеркнул, что в России зарплаты легионеров кажутся завышенными, особенно на фоне невысоких доходов учителей и врачей.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев высказывался об ужесточении лимита на легионеров в лиге.