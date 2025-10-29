Экс-игрок СКА Морозов вернется на лед после дисквалификации

Бывший нападающий СКА Иван Морозов вернется на лед в ноябре. Хоккеиста дисквалифицировали на три месяца из-за обнаружения в его крови наркотических веществ, сообщил « Советский спорт ».

В сентябре в организме игрока обнаружили запрещенные препараты. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, за употребление средств для улучшения спортивных результатов предусмотрена четырехлетняя дисквалификация.

Однако в случае с Морозовым вещество попало в организм в других интересах, и после прохождения реабилитации срок сократили до трех месяцев, добавила Neva.Today.