Экс-игрок сборной России Игнашевич поддержал идею Минспорта о чтении для футболистов

Бывший защитник сборной России и амбассадор БК БЕТСИТИ Сергей Игнашевич в интервью сайту Metaratings.ru положительно оценил инициативу министра спорта Михаила Дегтярева о введении рекомендованного списка литературы для игроков российского футбола.

«Читать всем полезно и интересно. Это расширяет словарный запас, кругозор. Хорошая инициатива, я поддерживаю ее», — отметил Игнашевич.

Напомним, еще 25 августа текущего года стало известно о намерении Министерства спорта составить список рекомендованных книг специально для профессиональных футболистов. Эта мера направлена на повышение культурного уровня отечественных спортсменов и расширение их интеллектуального багажа.