Экс-игрок сборной Быстров указал на отсутствие качественной системы подготовки молодых футболистов

Бывший футболист сборной РФ Владимир Быстров заявил, что главная проблема российского футбола — недостаток внимания к развитию юных спортсменов. Об этом сообщил Sport24.
Спортсмен указал на слишком маленькое количество достойных академий и тренеров в стране. Кроме того, он отметил отсутствие системы подготовки молодежи, сопоставимой с ведущими в футболе странами.
По словам Быстрова, в России отсутствуют полноценные крытые манежи для тренировок, хотя хоккейные арены есть практически в каждом регионе. Он выразил надежду на изменения в ситуации и подчеркнул, что Российский футбольный союз предпринимает усилия для развития молодежного футбола, добавило Ura.ru.
