Экс-игрок «Ростова» Луценко оценил игру команды после увольнения Карпина

Бывший нападающий ростовской команды Евгений Луценко в интервью сайту Metaratings.ru выразил мнение о перспективах клуба после смены наставника.

По словам футболиста, стиль игры «Ростова» остался прежним, цели скромные — борьба за среднюю позицию в чемпионате. Команда продолжит выступления на среднем уровне и не ставит амбициозных задач.

Новый тренер Джонатан Альба возглавил клуб после ухода Валерия Карпина, ставшего тренером сборной России. Сейчас «Ростов» восьмой в Российской Премьер-Лиге и дошел до финала Кубка России, где встретится с ЦСКА.