Экс-игрок «Краснодара» Мамаев восхитился игрой команды в текущем сезоне РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с сайтом Metaratings.ru высоко оценил выступления своей бывшей команды в первом круге Российской Премьер-Лиги.

Несмотря на ничью с «Балтикой», спортсмен заметил стабильность южного клуба, подчеркнув баланс во всех игровых аспектах.

«"Краснодар" в этом сезоне выглядит очень мощно. Он ровно идет по сезону», — сказал Мамаев.

Команда уверенно лидирует в турнире, имея равное количество очков с ЦСКА, но занимая первую строчку благодаря лучшим дополнительным показателям.

Следующая игра «Краснодара» запланирована на 23 ноября против московского «Локомотива».