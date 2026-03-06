Экс-игрок «Краснодара» Юрий Газинский перечислил пятерку претендентов на победу в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в интервью Metaratings.ru выразил мнение, что борьба за титул чемпиона в РПЛ остается напряженной.

По мнению спортсмена, главным претендентом на чемпионство выступает пятерка клубов: сам «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Все команды имеют равные шансы завоевать золото турнира, однако фаворит среди них отсутствует.

Газинский отметил, что каждая команда нацелена как минимум на попадание в тройку призеров. Особо упомянул он и «Динамо», подчеркнув наличие высоких амбиций у московского коллектива.

В настоящее время «Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата с 43 очками, следом идут «Зенит» (42 очка), «Локомотив» (40 очков), ЦСКА (36 очков) и замыкает пятерку лидеров «Спартак» с 32 очками.