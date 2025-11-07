Экс-игрок «Краснодара» Газинский назвал «Зенит», ЦСКА и «Балтику» фаворитами в гонке за титул чемпиона РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с Metaratings.ru обозначил потенциальных соперников своей бывшей команды в борьбе за чемпионство текущего сезона.

Среди основных конкурентов футболист выделил действующего чемпиона «Зенит», армейцев из столицы и приятно удивляющую «Балтику». Газинский подчеркнул, что борьба за трофей будет острой, учитывая высокий уровень каждой из указанных команд.

По итогам первых 14 туров РПЛ лидером остается «Краснодар». Второе место занимает ЦСКА, отстающий от южного клуба на два очка, а замыкает тройку лидеров «Зенит», уступая четыре балла.