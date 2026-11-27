По словам экс-футболиста, лидерство «бело-голубых» напрашивалось давно, так как команда претендовала на чемпионство несколько лет подряд, несмотря на неудачный прошлый сезон. Короман отметил, что «Динамо» пора прекратить серию без трофеев и уйти на зимнюю паузу на первом месте.

После 15 туров текущего сезона РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 32 очками. В 16-м туре москвичи 29 ноября сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.