Экс-глава «Локомотива» Наумов заявил, что слабый старт «Динамо» связан с адаптацией к требованиям Карпин

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с сайтом Metaratings.ru высказал мнение о ситуации вокруг московского «Динамо», подчеркнув уверенность в потенциале команды под руководством Валерия Карпина.

Несмотря на неудачный старт сезона, Наумов убежден, что динамовцы смогут продемонстрировать качественный футбол после адаптации игроков к требованиям своего наставника.

Комментируя ситуацию, Наумов указал на необходимость улучшения оборонительных качеств команды. Он отметил, что ошибки защитников негативно влияют на игру и привели к плохим результатам в матчах. Подтверждением стала встреча с «Оренбургом», где москвичи сами помогли соперникам набрать очки.

«В целом игра строится. Сергеев и Миранчук пока не могут найти себя в "Динамо". Когда все стабилизируется, "Динамо" будет очень сильным. Я думаю, Карпин все наладит», — отметил собеседник.

Напоминаем, что после девяти туров «Динамо» расположилось на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков. Следующий матч подопечные Карпина проведут 26 сентября в Самаре против местного клуба «Крылья Советов».