Экс-глава Федерации гимнастики Титов заявил, что ждет хороших выступлений россиян на международной арене

Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в интервью сайту Metaratings.ru поделился мнением относительно перспектив российских гимнастов на международной арене.
Комментируя первые официальные выступления после длительного перерыва, Титов подчеркнул важность хороших результатов самих спортсменов, отметив, что российская команда сделала все возможное для восстановления участия.
Федерация гимнастики России официально подтвердила возвращение наших атлетов на мировую арену с участием в различных этапах Кубка мира по прыжкам на батуте в Европе летом и осенью 2025 года. Титов выразил надежду на высокие достижения команды, призывая избегать спекуляций и ожидать конкретных спортивных успехов.
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