Экс-гендир «Спартака» Заварзин признался, что считает Семака лучшим тренером 2025 года

Бывший гендиректор футбольного клуба «Спартак» Юрий Заварзин назвал главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России в 2025 году. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Заварзин отметил, что наставник обладает высокими личностными качествами и эффективно управляет непростым составом «Зенита».

«Не просто так он много лет становился чемпионом. У „Краснодара“ достаточно много провалов, не факт, что они станут чемпионами в этом году. В „Локомотиве“ тренер вообще никакой, все время проваливается», — высказался эксперт.

На его взгляд, прошлогодняя потеря чемпионского звания «Зенитом» произошла не из-за низкого уровня игры, а из-за психологической усталости игроков.