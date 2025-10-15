Экс-футболист Пономарев заявил, что сборная Боливии смотрелась интереснее Ирана в матче против РФ

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил, что сборная Боливии по футболу продемонстрировала более интересную игру, чем команда Ирана, в матче против России. Об этом сообщил NEWS.ru .

Спортсмен выделил хорошую тактику и умение работать с мячом у южноамериканцев.

«Крепкая команда, борются хорошо за мяч, владеют техническими приемами. И тактика у них нормальная», — отметил Пономарев.

При этом он обратил внимание на слабые места в обороне Боливии, а также недостаток комбинаций. Бывший защитник ЦСКА высоко оценил игру сборной России в обоих таймах против южноамериканской команды.