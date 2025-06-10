Экс-футболист Пономарев предложил ЦСКА назначить Игнашевича главным тренером

Столичному клубу ЦСКА следует рассмотреть кандидатуру Сергея Игнашевича на пост главного тренера, заменив им ушедшего Марко Николича. Такое мнение высказал бывший футболист Владимир Пономарев в беседе с  News.ru.

По словам спортсмена, калининградская «Балтика» под руководством Игнашевича демонстрировала яркий футбол в РПЛ. В этой связи он предложил передать наставнику пост в московском клубе.

«Я всегда с удовольствием смотрел матчи „Балтики“, потому что игра была хорошая», — отметил Пономарев.

Он также добавил, что не считает Марцела Личку и Ролана Гусева подходящими кандидатами.

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