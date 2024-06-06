Экс-футболист Масалитин: в РПЛ не доверяют бывшим игрокам

ЦСКА уволил тренера Владимира Федотова и объявил о договоренности с Марко Николичем. На фоне этого назначения бывший нападающий Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.ru» заявил, что в РПЛ не доверяют бывшим игрокам.
Наставник Сергей Игнашевич покинул калининградскую «Балтику», показав отличные результаты. По словам Масалитина, тренер уже прошел Вторую лигу, Первую лигу, Премьер-лигу, наработал хороший опыт и мог бы возглавить московский клуб.
Отмечается, что команда Игнашевича дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту».