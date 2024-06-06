Экс-футболист Масалитин: тренеру Николичу будет необходима поддержка руководства ЦСКА

ЦСКА назначило главным тренером серба Марко Николича. Новому наставнику будет очень важна поддержка руководства клуба во время работы, сообщил бывший нападающий Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, Николич, скорее всего, придет в команду со своим штабом. Оценить его работу можно будет только в конце сезона.

Отмечается, что ранее Николич уже работал в России и выигрывал медали чемпионата с московским «Локомотивом».

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