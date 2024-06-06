Экс-футболист Масалитин: тренер Федотов ставил игроков ЦСКА не на свои позиции

ЦСКА объявил об отставке главного тренера Владимира Федотова. В беседе с «Газетой.ru» экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал работу наставника за использование игроков не на своих позициях.

По его словам, на место профильного правого защитника Лукина тренер зачем-то поставил Мухина, а потом и Зделара. Облякова наставник вернул в центр, однако этот футболист приносит максимум пользы, когда он играет ближе к атаке, добавил Масалитин.

Отмечается, что пост главного тренера ЦСКА занял серб Марко Николич.

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