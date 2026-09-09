Экс-футболист Масалитин спрогнозировал, что «Локомотив» закончит сезон в середине таблицы РПЛ

Бывший футболист Валерий Масалитин в беседе с Metaratings.ru спрогнозировал итоговое место московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его мнению, команда закончит чемпионат в середине таблицы.

«Когда большая группа игроков покидает команду, это всегда проблема. Так случилось и в "Локо", клуб пострадал... Понятно, что "Локомотив" не будет бороться за тройку призёров, но в середине таблицы они будут. "Локомотив" не будет бороться за выживание, там осталась вся оборона и вратарь», — сказал Масалитин.

Экс-футболист также оценил перспективы новичка Андрея Мостового, который перешел в стан «железнодорожников» из «Зенита».

«Станет ли Мостовой новым лидером? Дзюба в свое время уходил из "Зенита" и классно показывал себя в арендах... Андрею нельзя останавливаться, он хороший футболист. Когда меняешь команду, идёт эмоциональный всплеск. Но это обычно происходит на две-три игры», — добавил Масалитин.

После семи туров подопечные Михаила Галактионова набрали шесть очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи сыграют в гостях с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 12 сентября и начнется в 16:15 по московскому времени.