Экс-футболист Канищев предположил, что Дуран покинет «Зенит»
Бывший футболист Александр Канищев в интервью «Чемпионату» дал комментарий по поводу нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Джона Дурана.
«У Дурана была странная репутация. Видно, что Дуран не собирается задерживаться в "Зените"», — привела слова спортмена газета «Петербургский дневник».
Дуран перешел в «Зенит» из «Аль-Насра» на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел семь матчей и забил два гола. Договор футболиста с клубом действует до конца июня 2026 года.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте