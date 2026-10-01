Экс-футболист Черышев заявил, что не считает «Краснодар» будущим фаворитом РПЛ

Экс-игрок национальной команды отметил, что сейчас нельзя выделить единственного фаворита сезона. По его словам, ЦСКА и «Динамо» вряд ли смогут завоевать титул, а «Зенит» находится в стадии перестройки. При этом Черышев подчеркнул, что не верит и в итоговую победу команды «Краснодар».

После девяти туров «быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В следующем туре краснодарцы дома примут «Зенит». Игра запланирована на 10 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.