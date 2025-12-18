Экс-футболист Булыкин указал на шансы Сафонова закрепиться в основном составе ПСЖ

Успехи российского вратаря Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» помогут ему закрепиться в основном составе ПСЖ. Такое мнение высказал экс-футболист сборной РФ Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru .

По словам спортсмена, сейчас голкиперу необходимо избегать ошибок, чтобы у его конкурента Люка Шевалье не было шансов вернуться на ворота.

«То, что он (Сафонов - прим. ред.) сделал вчера, достойно уважения. Вчерашнее достижение поможет ему закрепиться в стартовом составе», — отметил Булыкин.

Он пояснил, сейчас для Сафонова главное — сохранить успех и продолжать хорошо выступать, ведь такие действия позволят закрепить статус первого вратаря ПСЖ.