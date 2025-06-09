Экс-футболист Булыкин объяснил победу сборной Португалии наличием Роналду в команде

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин сообщил ИА НСН , что главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду внес значительный вклад в триумф команды в финале Лиги наций.

Напомним, португальцы одержали верх над испанцами благодаря серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, но в послематчевой серии сборная Португалии оказалась точнее. Булыкин подчеркнул, что подобный успех может оказаться уникальным и больше не повториться.

«Сборная Португалии сейчас 100% одна из сильнейших в Европе. В этот раз у них получилось, но в следующий раз могут выиграть и другие», — заявил спортсмен.

По его словам, решающим фактором успеха стало участие Роналду в коллективе. Его вклад, будь то непосредственное участие в игре или поддержка со скамейки запасных, всегда ощутим, заявил экс-футболист.