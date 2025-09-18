Экс-форвард «Спартака» Галимов перешел в омский «Авангард»

Бывший нападающий «Спартака» Ансель Галимов подписал контракт с омским «Авангардом». Соглашение с 34-летним спортсменом рассчитано на один год, сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-релиз клуба КХЛ.

«Нам остро требовался игрок универсального плана, способный действовать как на позиции центрального форварда, так и на флангах. Участие в играх большинства и меньшинства также было важным критерием. После успешного сезона в "Спартаке" Ансель внезапно стал доступен на рынке свободных агентов. Благодаря ему мы сможем добавить команде скорости и глубины в линии атаки»», — прокомментировал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Ансель Галимов ранее выступал за московский «Спартак», «Нефтехимик» из Нижнекамска, клуб «Сочи», череповецкую «Северсталь», «Динамо» из Москвы и «Металлург» из Новокузнецка. В КХЛ он провел 679 игр, набрав 226 очков: 117 заброшенных шайб и 109 результативных передач.