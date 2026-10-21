Экс-форвард сборной Веретенников назвал Тюкавина лучшим российским нападающим

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников назвал форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим российским нападающим. Об этом он заявил в интервью сайту Metaratings.ru .

По словам Веретенникова, игрок держит оборону соперников в напряжении благодаря грамотным открываниям и передачам партнерам, компенсируя не самую высокую результативность командной работой.

«В такой игровой модели, как у "Динамо", роль центрального нападающего не сводится только к реализации моментов», — подчеркнул он.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл в 13 матчах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего форварда в 17 миллионов евро.